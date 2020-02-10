Фонд Рината Ахметова помог вылечить сердце маленькой Лены Щербаковой

Фонд Рината Ахметова в рамках проект «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» помог сделать операцию по установке окклюдера маленькой Лене Щербаковой. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Девочка – младший ребенок в семье. Кроме нее Наталья и Самир Щербаковы воспитывают еще четверых детей.

«Врачи сказали, что это опасная болезнь. Но успокаивали, говорили, что у дочки дырочка в сердце небольшая, и до трех лет она, скорее всего, зарастет сама», – рассказывает Наталья, мама ребенка.

Когда Лене исполнилось три года, родители повезли ее на обследование. Медики обескуражили: порок не только не зарос, он даже увеличился!

«Это был настоящий удар для нас. Мы надеялись, что организм справился, и доченьке больше ничего не угрожает», – говорит Самир, папа Лены.

Родителям предложили два варианта: полостную операцию или установку окклюдера. Первый бесплатный. Но он опасен и предполагает долгое восстановление и ужасные шрамы на всю жизнь. Второй оказался семье не по карману – Щербаковы живут в селе, где трудно найти высокооплачиваемую работу.

На помощь пришел Фонд Рината Ахметова.

«Мы узнали о проекте "Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце". Позвонили в Фонд. Спустя несколько недель уже выехали в Киев на операцию. Спасибо Ринату Леонидовичу за заботу о детках. Наша Леночка теперь здорова», – сказала Наталья Щербакова сразу после операции, которая прошла недавно.

Фонд Рината Ахметова помогает детям с диагнозом «порок сердца» с 2013 года. Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Здоровое сердце». В его рамках детям проводят коррекционные операции по установке импланта – окклюдера. На сегодняшний день детям проведено 119 операций.

Как получить помощь по проекту. «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0 800 509 001.