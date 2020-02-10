В «ДНР» снова обещают метель и гололедицу

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в ближайшие два дня ожидается усиление порывов ветра, метели и гололедица на дорогах.

«В ДНР 11-12 февраля ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки метель, налипание мокрого снега; туман, гололед; порывы ветра 15-20 метров в секунду. На дорогах снежный накат, гололедица», – сообщили в «МЧС ДНР» сегодня, 10 февраля.

Ранее погода ухудшалась 5 февраля. Снег шел несколько дней. Во многих населенных пунктах возникли проблемы с электроснабжением, связью, было затруднено движение на дорогах. Обстановка стабилизировалась в выходные. Сегодня днем в Донецке солнечная погода, без осадков. Температура воздуха колеблется в районе -6 градусов.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.