Что сделал Зеленский и чего стоит опасаться на Донбассе в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский дал новый импульс усилиям по завершению войны на востоке страны, однако об успехах говорить рано. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая была представлена ​​журналистам сегодня, 10 февраля, в Берлине, сообщает « Укринформ ».

«Новый украинский президент привнес новую энергию в попытки завершить 6-летний конфликт между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе Донбасс. Впрочем, если мир и сейчас кажется несколько более правдоподобным, чем год назад, все еще далеко не определено – недавние планы по установлению более всеобъемлющего режима прекращения огня и разоружения могут рухнуть, а бои станут еще более ожесточенными», – говорится в аналитическом документе.

Украина идет под последним номером в десятке «конфликтов, за которыми надо наблюдать в 2020 году», определенной Международной кризисной группой.

Много места в докладе уделено также России. В частности, отмечается, что РФ в последнее время была «едва ли не самым непосредственным и самым ярким вызовом Запада». «Москва сделала очень мало, если вообще сделала что-то, чтобы облегчить противостояние на востоке Украины, тем самым не оставляя Европейскому Союзу другого выбора, кроме того, чтобы продолжать санкции», – отмечают авторы Доклада.

Они отмечают, что, несмотря на постоянные дебаты и споры, НАТО значительно увеличило взносы в совместной обороне после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В документе подчеркивается, что Москва неоднократно провоцировала европейцев, пытаясь вмешаться в европейские выборы, распространяя «смешные исторические искажения», совершая нападения с ядом в Солсбери или с оружием на бывшего чеченского командира в Берлине.

В то же время, говорится в документе, многие европейцы скептически относятся к тому утверждению, что усиленное противостояние с Россией – в интересах собственно Европы. Похоже, именно Москва имеет «стратегическое терпение» в том, что касается санкций, которое европейские политики приписывают себе, отмечают авторы.