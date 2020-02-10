Муниципальная няня: Сколько государство компенсирует за услугу в 2020 году

В Украине в 2020 году выросла сумма компенсации расходов молодым семьям на няню по программе «Муниципальная няня», которая призвана оказать дополнительную помощь при рождении ребенка. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, сумма выплаты компенсации услуги «муниципальная няня»:

в 2019 году составила – 1 тыс. 626 грн;

в 2020 году составляет – 1 тыс. 779 грн.

Как уточняется, с начала 2019 года за данной услугой от граждан поступило 7 тыс. 296 обращений.

Как сообщалось ранее, механизм такой компенсации очень простой – родители должны трудоустроить няню официально. Также «муниципальной няней» могут быть бабушка или дедушка ребенка, но при одном условии.

Напомним, в Краматорске услугой «муниципальной няни» воспользовались пока только 44 семьи. Средства от государства на оплату этой услуги могут получить родители детей в возрасте до 3 лет. Сумма компенсации привязана к размеру прожиточного минимума на ребенка до 6 лет.