К 8 Марта «Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов, в том числе из Донецкой области

«Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов, в том числе из Донецкой области, и дополнительные рейсы графиковых поездов к 8 Марта и призывает всех желающих воспользоваться длительными выходными с 7 по 9 марта. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба организации.

Так, поезд № 205/206 Покровск – Харьков из Покровска (Донецкая обл.) и Харькова будет курсировать 6 и 9 марта. Из Покровска будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

Также назначены следующие дополнительные поезда:

№ 181/182 Киев – Львов. Из Львова будет курсировать 6 и 9 марта. Из Киева – 7 и 10 марта.

№ 235/236 Киев – Ужгород. Из Киева – 5, 8 и 10 марта. Из Ужгорода – 6 и 9 марта.

№ 239/207 Киев – Ужгород. Из Киева – 6 и 8 марта. Из Ужгорода – 7 и 9 марта.

№ 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы. Из Киева и Черновцов – 7 и 9 марта.

№ 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы. Из Киева – 6 марта, из Черновцов – 9 марта.

№ 267/268 Киев – Ковель. Из Киева будет курсировать 6 и 10 марта, из Ковеля – 5 и 9 марта.

№ 201/202 Киев – Жмеринка. Из Жмеринки – 6 марта, из Киева – 10 марта.

№ 233/234 Киев – Винница. Из Киева и Винницы будет курсировать 9 марта.

№ 209/210 Киев – Одесса. Из Одессы – 5 марта, из Киева – 10 марта.

№ 215/216 Киев – Кривой Рог. Из Кривого Рога – 6 марта, из Киева – 10 марта.

№ 242/241 Одесса – Днепр. Из Одессы – 5, 7 и 9 марта. Из Днепра – 6, 8 и 10 марта.

№ 154 Кривой Рог – Одесса. Из Кривого Рога – 6, 8 и 10 марта. Из Одессы – 7 и 9 марта.

№ 204/203 Львов – Днепр. Из Львова – 6, 8 и 10 марта. Из Днепра – 5, 7 и 9 марта.

№ 168/168 Львов – Одесса. В обоих направлениях будет курсировать 7 и 9 марта.

Кроме того, назначен дополнительный рейс поезда № 095/096 Черкассы – Львов. Из Черкасс будет курсировать 5 и 8 марта, из Львова – 7 и 10 марта.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Как уточняется, параллельно с этим изучается спрос для дальнейшего назначения поездов в популярных направлениях.

Напомним, пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное водительское удостоверение в приложении «Дія».

Также сообщалось, что «Укрзализныця» вводит новую услугу для пассажиров – доставку ручной клади на/с поезда. Уже с 3 февраля услуга предоставляется в пилотном режиме в трех поездах.