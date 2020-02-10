Членов НВФ в «Л-ДНР» заставляют брать российские паспорта

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) насильно заставляют получать российские паспорта, что приводит к конфликтам и дезертирству. Об этом сегодня, 10 февраля, во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Максим Праута.

Так, со ссылкой на информацию Главного управления разведки, он сообщил об активизации мер командования НВФ по принудительной паспортизации членов НВФ, как в Донецке, так и в Луганске. «Командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения. При этом для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления места службы российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения», – отметил спикер.

Он уточнил, что такие меры приводят «к росту числа конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, случаев дезертирства».