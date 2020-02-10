В Мариуполь из Беларуси поступит 72 новых троллейбуса

В Мариуполе (Донецкая обл.) городская власть планирует серьезно взяться за развитие троллейбусного направления. Об этом заявил начальник Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Виталий Донев, передает « MRPL.city ».

По его словам, мариупольцам стоит ждать первую партию новых белорусских троллейбусов компании совсем скоро. «У нас есть в планах усиливать троллейбусные маршруты. Скорее всего, уже на этой неделе первые троллейбусы поступят к нам в город и тогда начнется серьезное развитие в этом направлении», – отметил начальник ТТУ.

Следующая партия новых троллейбусов выйдет на линию весной. «После обкатки, проверки и постановки на учет троллейбусов, 12 новых машин выйдут на линии уже в марте. Далее троллейбусный парк все больше будет пополняться, серьезно расширится работа троллейбусов на всех маршрутах города», – анонсировал Виталий Донев.

Всего из Беларуси в Мариуполь приедет 72 таких современных троллейбуса. Автопарк МТТУ пополнится в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.