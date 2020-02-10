ЕСНО в Украине начинает пилотный проект вдоль линии разграничения Донетчины

Генеральный директорат Европейской Комиссии по вопросам гражданской защиты населения и гуманитарной помощи (ЕСНО) в Украине начинает пилотный проект в Донецкой области вдоль линии разграничения. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Так, сегодня в ДонОГА состоялась встреча заместителя председателя облгосадминистрации Вадима Филашкина с делегацией Офиса Генерального директората ЕСНО в Украине. В мероприятии также участвовали руководители структурных подразделений ДонОГА. «Во время мероприятия обсудили текущие гуманитарные проблемы и потребности пострадавшего населения в Донецкой области, представление приоритетов ЕСНО на 2020 год, направления дальнейшего стратегического сотрудничества в сфере гуманитарной помощи и гражданской защиты населения в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Советник по гуманитарным вопросам Офиса Генерального директората ЕСНО в Украине Срдан Стоянович акцентировал на открытии пилотного проекта на линии разграничения. «В нашей практике это первый проект глобального уровня, который реализуется в конфликтной зоне. Он предусматривает понижение риска стихийных бедствий в населенных пунктах, находящихся вдоль линии разграничения, особенно это Торецк, Волноваха и Ясиноватский район. Проект также предусматривает улучшение системы оповещения населения», – сообщил Срдан Стоянович.

Как отметил заместитель главы области, в настоящее время основное внимание уделяется острым проблемам, связанным с вопросами отстройки и защиты жилья, обеспечение водой, продовольствием, средствами санитарии, гигиены.

В пресс-службе уточнили, что ECHO начало свою деятельность в Украине с февраля 2014 года и играет ведущую роль в реагировании на гуманитарный кризис. «В то же время гуманитарные потребности в восточной Украине до сих пор остаются большими: по подсчетам, в такой помощи нуждается 3,8 млн человек», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани обратилась с просьбой о выделении 158 млн долларов США для оказания гуманитарной помощи и обеспечения защиты 2 млн самых незащищенных людей в пострадавших от конфликта районах на востоке Украины в 2020 году. Был представлен План гуманитарного реагирования.