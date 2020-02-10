Как и когда будут эвакуировать украинцев из китайской провинции из-за вспышки коронавируса

Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй и во вторник, 11 февраля, намерена эвакуировать их. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в КНР « Интерфакс – Украина ».

Для эвакуации украинских граждан запланирован специальный чартерный рейс по маршруту Киев-Ухань (КНР)-Киев.

Украинцы, изъявившие желание эвакуироваться, должны держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет, оставаться на постоянной связи, быть мобильными и готовыми к перемещениям, ожидать как на звонки Посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе Embassy-EVACUATION мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями Посольства.

По возвращении в Украину украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин во время брифинга, эвакуированные украинцы будут находиться на карантине в специально определенных учреждениях. «Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы, это учреждения санаторного типа», – сказал он. Оба учреждения находятся на территории Киевской области.

Кузин уточнил, что также есть еще одно предложение от Минобороны по размещению граждан на время карантина. Таким образом, может быть определено три места размещения эвакуированных на карантин.

По его словам, уже 51 один человек, в том числе один ребенок, подписали согласие на эвакуацию и нахождение в карантине.

В настоящее время идет разработка и согласование всех технических и логистических деталей эвакуации. «Ни в какие капсулы эти люди помещаться не будут. Транспортные средства будут дезинфицированы в обычном режиме», – сказал он.

По словам Кузина, эвакуированные пассажиры во время полета будут в масках. Экипаж воздушного судна (16 человек) будет использовать специальные костюмы биологической защиты.

Рейс будут сопровождать три медработника – два врача и медсестра.

В самолете после полета по рекомендации производителя будет проведена замена воздушных фильтров.

Он уточнил, что предварительно перевозчиком для эвакуации определена авиакомпания SkyUp.

Ранее сообщалось, что украинец, который заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося у берегов Японии, чувствует себя хорошо.