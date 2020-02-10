Инклюзивное образование: В Украине внедрят услугу социального сопровождения детей с инвалидностью

Министерство социальной политики Украины внедрит услугу социального сопровождения во время инклюзивного обучения детей с инвалидностью. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Минсоцполитики совместно с Министерством образования и науки проведут апробацию проекта государственного стандарта сопровождения во время инклюзивного обучения с 17 февраля до 17 июня 2020 года. К апробации социальной услуги будут привлечены 19 заведений, учреждений и организаций, в том числе учреждений социальной защиты населения, образования, общественных организаций Винницкой, Днепропетровской, Харьковской областей.

«Услуга по предоставлению ассистента ребенку с инвалидностью на период обучения базируется на принципах адресности и индивидуального подхода. Процедура получения услуги достаточно проста», – говорится в сообщении.

Как уточняется, основанием для получения социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения за счет бюджетных средств является решение структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения.

Родителям или законным представителям ребенка надо получить заключение Инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ) и написать заявление на руководителя выбранного заведения образования, который самостоятельно обращается с ходатайством в местный орган власти.

Социальная услуга сопровождения во время инклюзивного обучения предоставляется ассистентом ребенка после оценки его индивидуальных потребностей, составления индивидуального плана и заключения договора между руководителем поставщика услуг и одним из родителей ребенка.

Ассистент помогает ребенку в самообслуживании, поддерживает в общении и коммуникациях (в т. ч. с помощью языка жестов), организует питание, передвижение, обеспечивает безопасность и наблюдение за состоянием здоровья (в т. ч. прием лекарств), способствует проведению досуга и организует дневной отдых.

Ассистент ребенка должен действовать с уважением к достоинству ребенка, обеспечить недопущение дискриминационных и негуманных действий во время инклюзивного обучения.

Областные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи должны провести подготовку ассистентов ребенка сроком 60 академических часов.

После апробации проект госстандарта сопровождения во время инклюзивного обучения будет доработан с учетом реальной практики для внедрения его на всей территории Украины.

«Развитие социальных услуг в громадах, в частности, для детей с инвалидностью, будет способствовать обеспечению наилучших интересов ребенка, его социализации в обществе, предупреждению институционализации детей с особыми потребностями», – резюмируется сообщение.