В Украине стало больше зарегистрированных предпринимателей (Инфографика)

К началу 2020 года количество зарегистрированных физических лиц – предпринимателей (ФЛП) в Украине составляла 1 885,9 тыс. человек, что на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В частности, существенно возросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения. В общем, по сравнению с прошлым годом, упрощенцев увеличилось почти на 93,8 тыс. человек. Так, если на 1 января 2019 года на упрощенной системе налогообложения находилось 1,39 млн человек, то на 1 июля 2019 года их количество снизилось до 1,36 млн плательщиков. Впрочем, уже на 1 января этого года произошел рост до 1,5 млн предпринимателей. При этом третью группу выбрали 596 тыс. человек, что на 79 тыс. больше, чем на 1 января предыдущего года.

Соответственно наблюдается положительная динамика роста бюджетных поступлений от единого налога. Так, в 2019 году плательщиками было уплачено 24,95 млн грн единого налога, что на 25,5% больше, чем в 2018 году.

«Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг», – отметил председатель ГНС Сергей Верланов.

Так, в частности, планируется предоставление возможности для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога с помощью средств информационно-телекоммуникационной системы: