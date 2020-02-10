Противостояние вооруженной агрессии: О чем говорили главы МИД Украины и Италии

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо противостояние Украины вооруженной агрессии России. Об этом Пристайко сообщил в своем Twitter.

«Теплая и содержательная встреча с глМИД Италии Луиджи Ди Майо. Получил четкие заверения в поддержке важных для Украины процессов – реформы, борьба с коррупцией, противостояние вооруженной агрессии», – написал Пристайко.

Он также уточнил, что ждет министра в Украине в ближайшее время.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте в Риме обсудил общеполитические вопросы, в частности закрытие офисов «ДНР» и «ЛНР».