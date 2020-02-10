Украина не планирует назначать посла в РФ в ближайшее время

Вопреки желанию России возобновить работу послов с Украиной, Киев не планирует назначать посла в РФ в ближайшее время. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос информагентства « Українські новини ».

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», – сказано в нем.

Ранее МИД сообщал, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет, однако не уточнил, в какие из них именно.

В ответ на запрос агентства внешнеполитическое ведомство ответило, что России среди них нет. «Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочно посла Украины в Российской Федерации», – говорится в ответе.

В январе российские СМИ сообщали о том, что РФ подбирает кандидатуру для назначения своего посла в Украине. В то же время МИД сообщил, что ничего не получал от России запрос на назначение посла. «Запросов на агреман от российской стороны в министерства иностранных дел Украины не поступало», – уточняется в ответе.

В случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украина намерена действовать в согласовании с устоявшейся международной практикой.