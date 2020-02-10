Круглосуточно: Какую помощь можно получить от спасателей на КПВВ Донетчины (Фото)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой области продолжают функционировать пункты оказания помощи и пункты обогрева. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«Ежедневно линию разграничения пересекают сотни граждан. Иногда, из-за большого количества людей, создаются очереди. В условиях резкого снижения температуры воздуха становится практически невозможным выстоять в очереди. Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из четырех КПВВ – "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи и пункты обогрева», – говорится в сообщении.

Так, в них дежурят представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Они не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. От спасателей люди получают теплый чай, одеяло, а также полезные советы, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при обнаружении взрывоопасного предмета.

Как уточняется, за минувшие сутки в пункты оказания помощи обратились 98 граждан, из них 3 ребенка и 17 людей пожилого возраста. В частности на:

КПВВ «Майорское» – 26 человек;

КПВВ «Новотроицкое» – 24 человека;

КПВВ «Гнутово» – 18 человек;

КПВВ «Марьинка» – 30 человек.

С начала функционирования пунктов зарегистрирована и оказана помощь 121 тыс. 219 гражданам, из них 8 тыс. 175 детей и 21 тыс. 695 пожилых людей.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

Кроме того, на территории Донецкой области работают стационарные пункты обогрева. С адресами пунктов обогрева можно ознакомиться здесь.