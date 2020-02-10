Дефицит ПФУ: Эксперты рассказали, повлияет ли это на выплаты пенсий

В Украине на покрытие дефицита Пенсионного фонда в 2020 году потратят около 172,57 млрд грн. Эксперты рассказали, стоит ли беспокоиться пенсионерам, и не повлияет ли на выплаты дефицит ПФУ, передает «Слово і Діло».

Так, эксперт экономических программ Центра Разумкова Владимир Сиденко напомнил, что пенсионные выплаты принадлежат к категории защищенных. Исходя из этого, пенсионерам нечего волноваться.

Он акцентировал внимание на том, что дефицит ПФУ огромный и легкого выхода из ситуации нет. Однако, по мнению экономиста, разрешить ситуацию и гарантировать выплаты можно, если провести реструктуризацию. «Определенный маневр можно сделать. Например, реструктуризировать наши выплаты по внешним долгам. Тогда определенная сумма средств, которая на сегодняшний день уходит на обслуживание внешних долгов, может быть брошена на то, чтобы прокредитовать Пенсионный фонд», – пояснил Сиденко.

Экономист отметил, что сейчас нужен комплексный подход, который будет вписываться в программу реформ. «Никто не будет реструктуризировать выплаты внешних долгов, понимая, что власть больше ничего не собирается делать», – считает он.

Сиденко выразил надежду, что власть сможет разрешить ситуацию и не прибегать к задержкам выплат. «Однако дефицит ПФ на данный момент такой огромный, что перебои с выплатами не исключены», – констатировал Владимир Сиденко.

В свою очередь, экономист, глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук пояснил, что дефицит ПФУ теперь будет всегда, вопрос в размере. Если взносы большие, дефицит будет увеличиваться. Он спрогнозировал, что дефицит Пенсионного фонда принципиально сокращаться не будет, к чему нужно быть готовыми.

Кушнирук пояснил, что в стране ухудшается соотношение работающих и людей пенсионного возраста. По его словам, единственная возможность изменить ситуацию в Пенсионном фонде – это снизить взносы в Пенсионный фонд и обязательства, которые берет на себя ПФУ.

Он убежден, что в украинских реалиях стоит говорить о малой солидарной пенсионной системе: маленькие взносы и выплаты. «Речь о том, что государство гарантирует только минимум, а остальное люди должны сами откладывать и обеспечивать себе старость», – констатировал эксперт.

Однако, несмотря на «дыру» в ПФУ, эксперт выразил уверенность по поводу того, что пенсии будут выплачивать стабильно. Кушнирук указал, что для выплаты пенсий предусмотрены средства в бюджете, поэтому задержек не будет.

«Задерживать выплату пенсий – последнее, на что готова будет пойти власть. Это очень рискованно для любого правительства: предыдущего, действующего и следующего. Этого опасаться не стоит», – подчеркнул аналитик.