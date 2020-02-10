С апреля граждане Украины получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг, – Гончарук

В Украине с 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий. Сейчас Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабинета министров.

«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», – отметил Гончарук.

Он добавил, что если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением, а значит больница не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.

Отмечается, что на сегодня уже автономизированы 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь. Наиболее проблемная область – Запорожская.

Также, 5 областей выполнили план компьютеризации только на половину. В частности, Луганская – на 48%, Харьковская – на 55%, Киевская – 55%, Сумская – 56%, Запорожская – 56%.

В пресс-службе напомнили, в 2020 году внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает:

первичную помощь;

экстренную;

амбулаторно-поликлиническую – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

стационарную;

паллиативную медицинскую помощь – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом)

медицинскую реабилитацию;

медицинская помощь в связи с родами;

реимбурсацию лекарственных средств (программа «Доступные лекарства»).

«Все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов», – подчеркнули в пресс-службе Кабмина.