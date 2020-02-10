Присылать повестки призывникам с помощью «Дії» не будут

В Украине не будут присылать повестки призывникам с помощью мобильного приложения «Дія». Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Facebook.

Таким образом ведомство опровергло фейковую информацию, распространяемую в соцсетях о рассылке повесток призывникам с помощью нового приложения, которое запустили на минувшей неделе. «Вы уже видели сообщения, что с помощью мобильного приложения "Дія" мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки совать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости! Итак, не ведитесь на фейки. Мобильное приложение "Дія" только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифрового концлагеря», – говорится в сообщении министерства.

«Еще раз подчеркиваем – пользование приложением "Дія" – дело добровольное. Все, кто от кого скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще – без мобильной связи. И еще – хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками», – говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к марту 2020 года граждане Украины смогут иметь доступ к технологии цифрового паспорта.