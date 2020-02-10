Пятая годовщина трагедии: В Краматорске почтили память жертв обстрела (Видео)

Сегодня, 10 февраля, – пятая годовщина трагедии в Краматорске. 10 февраля 2015 года жилые кварталы города обстреляли ракетами из РСЗО «Смерч». Раненые и погибшие лежали под открытым небом. Сегодня в городе провели митинги.

После обстрелов троллейбусной остановки во временно неподконтрольном украинской власти Донецке, пропускного пункта в Волновахе и микрорайона «Восточный» в Мариуполе в 2015 году – волна ужасных терактов докатилась и до Краматорска. Десятки ракет из системы залпового огня «Смерч» разорвались на территории местного аэродрома и в центре города.

В тот день погибли 17 человек, ранения разной степени тяжести получили более 60 человек, в том числе были ранены 5 детей. Сегодня их память почтили минутой молчания.

Всего по Краматорску враг выпустил 32 ракеты калибром 300 миллиметров . Каждая несла в себе кассетный заряд. Они разорвались в полуметре к земле. «Это был перерыв, я сидела на рабочем месте. Был какой-то гул. Но мы не сразу поняли. Но потом вышли, посмотрели на улицу. Увидели останки этих ракет. Сразу началась паника, люди стали рассказывать, показывать фотографии», – вспоминает краматорчанка Наталья Новоковская.

Цветы возложили к закладному камню, где уже 5 лет планируют построить часовню в память о погибших военных и гражданских жителях.

Единственный монумент в память о том обстреле сделали активисты и волонтеры. Они установили сооружение на месте падения одной из ракет. Однако городские власти перенесли его в воинскую часть. Там сегодня воины-десантники также провели митинг-реквием.

Источник: ТК «Донбасс»