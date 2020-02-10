Затянувшийся ремонт: Когда завершится реконструкция роддома в Константиновке (Видео)

Родильный дом в Константиновке (Донецкая обл.) уже второй год находится в состоянии ремонта. Проект реконструкции роддома начался в 2018 году и был рассчитан до конца декабря 2019 года, но работы до сих пор продолжаются.

На днях здесь выписывали роженицу Елену. Ее с новорожденным встречали родные с цветами и воздушными шарами. Для женщины теперь все сложности позади. Поэтому врачам от нее только благодарность. «Все очень хорошо. Вполне. Все устроило. Тепло и очень все хорошо», – сказала она.

По словам медиков, только недавно внутри стало так тепло, что ходи хоть в футболках. Здесь провели полную термомодернизацию от подвала до кровли. Также отремонтировали помещения и закупили новое оборудование. Однако лишь в половине здания. Другую – до сих пор чинят, и из-за этого – немного тесно. «Здесь временно находится палата интенсивной терапии для новорожденных. А вообще она по плану у нас находится на третьем этаже, где происходят сейчас ремонтные работы. И там же на третьем этаже у нас будет палата интенсивной терапии для беременных и послеродовых женщин», – рассказала заведующая акушерским отделением Центральной районной больницы Наталья Фищенко.

В администрации больницы признают, что это не очень удобно. Однако ради капитального ремонта, которого здесь не видели за все время существования заведения, готовы потерпеть. «Свои сложности, конечно, в этом есть, может недостаточно в чем-то площадей, может, какая-то скученность небольшая. Но мы сделали перегородки временные в коридорах, пыль, строительный мусор не попадает. У нас есть изолированные входы-выходы», – говорит директор Константиновской многопрофильной больницы интенсивного лечения Елена Руденко.

Закончить ремонт должны были еще в декабре 2019 года, однако работы затянулись. Проект корректировали, потому что заказчики забыли включить в него пожарную сигнализацию. Стоимость работ – 48 млн грн. Как рассказали строители, работают без простоев и в начале весны обещают сдать готовый объект. «Заменена электрика, заменена сантехника, были поштукатурены стены пошпаклевано, покрашено, сделаны потолки у нас. Сделано отопление, новые батареи. Работы осталось немного. Процентов на 25, если в процентном эквиваленте. То есть, идем к финалу», – сообщил строитель Богдан.

Все могло бы затянуться на больший срок, ведь финансируется ремонт роддома из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Деньги поступят подрядчикам только летом. Поэтому пока строят за собственные оборотные средства.

А активисты настаивают, что на Донбассе стоит создать региональный фонд. Тогда и деньги будут поступать быстрее, и инфраструктурные проекты не будут растягиваться на годы. «Что мешает сделать специализированные региональные фонды, которые будут финансироваться непосредственно из госбюджета на решение вот таких вот вопросов, но по несколько другой процедуре? Более ускоренной. Но не может ждать роддом получения оборудования и окончания ремонта еще 7 месяцев», – заявил общественный деятель Денис Миронов.

Хотя и ремонтируют медучреждение в «долг» – открыть обновленное здание в марте не получится. Потому что, чтобы закупить оборудование, тоже надо ждать средства от государства.

Источник: ТК «Донбасс»