Работали вместе, зарплаты одинаковые, а пенсии разные: В ПФУ пояснили, как начисляются выплаты

В Украине встречаются случаи, когда граждане сталкиваются с непонятными для них ситуациями при начислении пенсии. К примеру, люди могут длительное время работать в одном коллективе, получая одинаковую зарплату, и выйти на пенсию в одно и то же время, но выплаты у них будут отличаться. Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения – начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута во время прямой линии с читателями газеты «Пенсионный курьер».

Так, во время прямой линии пенсионер из Старобельска (Луганская обл.) обратился с подобным вопросом: «Мы много лет работали в одной бригаде, получали одинаковую зарплату, а пенсия у всех разная. Как такое может быть?».

Светлана Шута пояснила, что не может быть у людей одинакового размера пенсий только потому, что они определенный период времени работали в одной организации. «При назначении и исчислении размера пенсии во внимание принимают всю трудовую деятельность человека. Подчеркиваю, всю: с первого дня оформления на работу до последнего. И то, что вы некоторое время работали вместе в определенной организации и получали за это время одинаковую зарплату, не дает оснований говорить о том, что у вас должен быть одинаковый размер пенсии. Ведь каждый человек, который много лет работал вместе с вами, имеет свои индивидуальные данные: кто-то трудоустроился сразу после школы, кто-то учился, кто-то получил премию, а кто-то – нет», – сказала она.

Кроме того, как уточнила представитель ПФУ, на размер пенсионной выплаты влияет год выхода на пенсию и другие факторы. «Нюансов много. Не может быть двух людей с одинаковыми показателями. К пенсии могут быть установлены надбавки, повышения, доплаты, которые могут существенно увеличить размер пенсии. Одинаковый размер пенсии – это минимальный размер, меньше которого человек не может получать, и максимальный, когда пенсия не может быть выше определенного показателя», – уточнила Шута.