В Славянске стоматологи бесплатно лечат украинских воинов (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) шестой год подряд стоматологи бесплатно лечат украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Славянская стоматологическая поликлиника – коммунальное некоммерческое заведение. Военные здесь получают лечебную, парадонтологическую, физиотерапевтическую помощь и услуги протезирования. Речь идет о бюджетном спектре услуг, которые выполняются на современном чешском оборудовании и с помощью современных стоматологических материалов. Военнослужащие Вооруженных Сил и Национальной гвардии – частые пациенты этого медучреждения», – говорится в сообщении.

Лечение не требует никаких усилий бюрократического характера. Достаточно взять с собой документы, удостоверяющие личность, место службы, а также желательно иметь при себе удостоверение участника боевых действий.

Удостоверение УБД, по словам заместителя директора стоматологической поликлиники по медицинской части Ирины Субочев, необходимо для того, чтобы можно было частично компенсировать расходы за оказанные услуги из бюджета города, ведь Славянский горсовет выделяет средства для всех льготных категорий.

«Очень тяжело переживали все события бурного 2014-го: боевые действия, обстрелы, страх и неуверенность в завтрашнем дне и тому подобное. Пациентов было много, врачей мало. Приходилось работать без воды и света. Помню тогда, как завершились у нас боевые действия, украинские военные, которые были с Карачуна, привезли и подключили нам генераторы – уже легче стало работать. Мы любим свою работу и гордятся тем, что можем помогать нашим защитникам», – отметила медработник Ирина Субочева.