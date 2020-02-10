На Донбассе в «серой зоне» работают бесплатные автобусы: График движения

На Донбассе продолжает работу социальный транспорт, который осуществляет бесплатные перевозки пассажиров в «серой зоне». Расписание движения автобусов опубликовала сегодня, 10 февраля, Благотворительная организация ADRA Ukraine на своей странице в Facebook.

«Напоминаем, что бесплатные автобусы от АДРА Украина продолжают сою работу», – говорится в сообщении.

Так, автобусы будут перевозить жителей по следующему графику.

Бердянское – Лебединское – Мариуполь и обратно. Время ожидания пассажиров в Мариуполе – 4 часа. График: 5 раз в месяц. Первая неделя месяца во вторник и пятницу. Вторая, третья и четвертая недели – только в пятницу. Отправление: с. Бердянское в 7:30, остановка с. Бердянское, с. Лебединское в 8:00, сельский совет.

Березовое – Марьинка – Красногоровка и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Красногоровке – 4 часа. График: 1 раз в месяц, каждый вторник первой недели месяца в 8:00. Отправление от клуба в Березовом. Тел. контактного лица в Степном: +380950163830.

Березовое – Курахово и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Курахово – 4 часа. График: 1 раз в месяц, каждый четверг второй недели месяца в 8:00. Отправление от клуба в Березовом.

Гладосово – Майское – Бахмут и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Бахмуте – 4 часа. График: 2 раза в месяц, дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица в Гладосово и Майском: +380995183551, +380660334817.

Славное – Новомихайловка – Парасковеевка – Марьинка – Красногоровка и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Красногоровке – 4 часа. График: 4 раза в месяц. Первая неделя месяца – в четверг. Вторую неделю месяца в понедельник. Третья и четвертая недели месяца – во вторник. Отправление из села Славное, ул. Трактовая в 8:00, села Новомихайловка ул. Центральная (Дом культуры) в 8:15, села Парасковеевка, Заречная, 25 в 8:30.

Славное – Новомихайловка – Парасковеевка – Курахово и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Курахово – 4 часа. График: 2 раза в месяц. Первая неделя месяца – в пятницу. Четвертая неделя месяца – в четверг. Отправление из с. Славное, ул. Трактовая, в 8:00, села Новомихайловка ул. Центральная (Дом культуры) в 8.15, села Парасковеевка, Заречная, 25 в 8:30. Тел. контактного лица в Новомихайловке: +380997856045.

Павлополь – Волноваха и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Волновахе – 4 часа. График: 3 раза в месяц. Дни поездок определяются по запросу через контактное лицо. Тел. контактного лица в Павлополе: +380954088206.

Степное – Марьинка – Красногоровка и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Красногоровке – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Каждый понедельник первой недели месяца в 8:00. Отправление от конторы агрофирмы «Агротис».

Степное – Курахово и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Курахово – 4 часа. График: 4 раза в месяц. Каждая среда месяца в 8:00. Отправление от конторы агрофирмы «Агротис». Тел. контактного лица в с. Степное: +380950163830.

Чермалык – Волноваха и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Волновахе – 4 час. График: 4 раза в месяц. Каждую среду. Отправление в 6:30, сельский совет. Тел. контактного лица в с. Чермалык: +380974161902.

Мироновский – Светлодарск (городская больница) и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Светлодарске – 4 час. График: 8 раз в месяц. Каждый вторник и четверг месяца (начиная с 11.02.2020 г.). Отправление в 7:30 от поселкового совета. Тел. контактного лица: +380952061363.

Село Роты – Воздвиженка – Луганское – Светлодарск (городская больница) и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Светлодарске – 4 час. График: 8 раз в месяц, по понедельникам и пятницам. Отправление: с. Роты 6:30, с. Воздвиженка 6:40, с. Луганское 7:30.

Крымское – Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Новоайдаре – 4 час. График: 4 раза в месяц. Дни недели – по запросу. Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750.

Как напомнили в благотворительной организации, бесплатные перевозки осуществляются в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины/на линии разграничения», при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.