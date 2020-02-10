Время подставить плечо: Экс-посол США высказался о членстве Украины в НАТО

Украина должна продолжать работу по достижению соответствия с НАТО, а Альянс – понять мечту Украины стать полноценным членом трансатлантического сообщества. Об этом заявил экс-посол США в РФ Александр Вершбоу на пресс-брифинге в Киеве сегодня, 10 февраля, сообщает « Интерфакс – Украина ».

«Украина должна делать постоянные усилия, чтобы выполнять свое домашнее задание, продолжать свою работу, чтобы достичь совместимости с НАТО и создать весомые аргументы, так что НАТО будет сложно отказать», – сказал Вершбоу

«Думаю, что Украина сделала большой прогресс, США поддерживают ее усилия, НАТО поддерживает ее усилия. Теперь время подставить плечо и, наконец, понять украинскую мечту стать полноценным членом трансатлантического сообщества, включая НАТО», – добавил он.