RU
Все новости

Время подставить плечо: Экс-посол США высказался о членстве Украины в НАТО

10.02.20 20:53

Украина должна продолжать работу по достижению соответствия с НАТО, а Альянс – понять мечту Украины стать полноценным членом трансатлантического сообщества. Об этом заявил экс-посол США в РФ Александр Вершбоу на пресс-брифинге в Киеве сегодня, 10 февраля, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Украина должна делать постоянные усилия, чтобы выполнять свое домашнее задание, продолжать свою работу, чтобы достичь совместимости с НАТО и создать весомые аргументы, так что НАТО будет сложно отказать», – сказал Вершбоу

«Думаю, что Украина сделала большой прогресс, США поддерживают ее усилия, НАТО поддерживает ее усилия. Теперь время подставить плечо и, наконец, понять украинскую мечту стать полноценным членом трансатлантического сообщества, включая НАТО», – добавил он.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк