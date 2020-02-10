Водопад кипятка затопил многоэтажку в Северодонецке: Как ликвидируют последствия аварии (Видео)

В Северодонецке после порыва теплотрассы в дома стали возвращать отопление. Но сеть не выдержала – в одной из многоэтажек лопнули трубы и горячая вода полилась с потолков.

Так, утро выходного дня для жителей одного из подъездов начался шоковым душем. Кто спал, кто завтракал – люди оправиться не успели, как на голову отовсюду полил водопад кипятка. Жители 12 квартир были вынуждены покинуть свое жилье. «Это река была, понимаете. Оно все промокло. Все стены, все потолки. Кошмар просто», – говорит местная жительница Людмила.

Здесь вздулся пол, а техника – заискрилась. «Если я включу, оно в любом случае сгорит. Если оно высохнет, я даже не знаю, будет оно работать или нет. Мебель вся пострадала», – сказала местная жительница Вера.

По словам владелицы квартиры на верхнем этаже, где в стене разорвало трубу, она неоднократно обращалась к коммунальщикам, чтобы они починили систему отопления. Но бесполезно. В день аварии по просьбе женщины тоже вовремя не отреагировали. «Эту воду, если бы ее оперативно выключили в течении 15 минут, такого ущерба не было бы», – считает Вера.

А в квартире ниже, прямо под порывом, сухим ничего не осталось. Здесь живет переселенка Елена с пожилой матерью. Сначала она потеряла жилье во временно неподконтрольном украинской власти Луганске, а теперь еще и все вещи. «Слышим – трубы как заурчат... Мы опешили, не знаем, что делать. Сначала ж выгребать, а куда выгребать – хоть выгребай, хоть не выгребай. Ой, я даже вообще не знаю…», – рассказала Елена.

В сырых квартирах жители сидят уже третий день. «Живет здесь мой папа, который парализован, которому необходим свет. Потому что он лежит на противопролежневом матраце, который питается от электричества», – сказала женщина.

Часть квартир в доме до сих пор без электричества. В десятиградусный мороз спасатели пытаются просушить дома и круглосуточно оказывают помощь. «Личный состав в количестве 50 человек прибыл на место. Делаем обогрев при помощи французского оборудования. Это пушки у нас, которые работают на дизельном топливе и от электрогенераторов. Работы будем проводить до того времени, пока не высушим и не закончим работы по данной ситуации», – сообщил заместитель начальника группы аварийно-спасательных работ Алексей Перепелица.

Пострадавшим передали теплые вещи и матрасы. Правда, последние люди вынуждены класть все равно на мокрый пол. «Проблема в том, что на государственном предприятии произошла авария. В результате последствий мы получили вот это. И теперь мы выгребаем то, что произошло там», – заявил исполняющий обязанности Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук.

«Смотрим кто, что пострадал. То есть посмотрим по месту сейчас по каждой квартире. Описываем, полностью акты составляем», – добавил главный инженер Коммунального предприятия «Рассвет» Евгений Хорольский.

Еще в прошлый четверг часть города осталась без отопления из-за порыва на теплоцентрали. Все планировали отремонтировать за сутки и воду из труб не сливали, но возвращение отопления растянулось на три дня. Как следствие – ряд новых порывов по городу.

Источник: ТК «Донбасс»