На 160 тыс. грн: Через КПВВ Донетчины пытались провезти сигареты и орехи

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» за прошедшие сутки, 9 февраля, пограничники пресекли две попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Краматорского и Донецкого отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Так, через линию разграничения пытались провезти грецкие орехи и сигареты на общую сумму более 160 тыс. грн.

Как отметили в Госпогранслужбе, товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.