Двое жителей Луганщины получили по 5 лет тюрьмы за переправку иностранцев через госграницу

На Луганщине суд вынес приговор двум жителям Троицкого района, обвиняемым в незаконной переправке иностранцев через государственную границу Украины из Российской Федерации (РФ). Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, Белокуракинский районный суд признал виновными двух жителей Троицкого района в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

«По материалам следствия, в марте 2019 года указанные лица с целью получения денежных средств вступили в предварительный сговор с гражданами РФ и организовали преступную схему незаконной переправки 8 граждан Индии и Вьетнама через государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска», – говорится в сообщении.

Отмечается, что приговором суда организатор схемы приговорен к 5 годам лишения свободы. Второму злоумышленнику, в связи с сотрудничеством при раскрытии преступления, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.

«В настоящее время приговор вступил в законную силу», – добавили в прокуратуре.