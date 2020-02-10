В «ЛНР»: В Стаханове Opel Astra влетел в бетонный столб

Во временно неподконтрольном украинской власти Стаханове (после переименования – Кадиевка) автомобиль Opel Astra врезался в бетонный столб.

Как сообщают в «МВД ЛНР» авария произошла вчера, 9 февраля. «... гражданин 1980 г.р., находясь за рулем автомобиля Opel Astra, не справившись с управлением, совершил наезд на бетонный столб. В результате ДТП водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Стахановскую городскую больницу. Пассажир, гражданин 1972 г. р., с травмами головы и в состоянии алкогольного опьянения доставлен в медицинское учреждение, от госпитализации отказался. По данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении.