В «ДНР» без света остаются более 600 абонентов

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, в результате последствий непогоды без электроэнергии находятся 604 бытовых абонента и одна котельная.

«... остаются отключенными 15 высоковольтных линий электропередачи 6-10 кВ, обесточено 44 трансформаторных подстанции, без электроэнергии находятся 604 бытовых абонента и одна котельная. На данный момент энергоснабжение потребителей восстанавливают 76 бригад – 231 человек – задействовано 72 единицы специальной техники», – сообщили в «министерстве угля и энергетики ДНР».

«Работы осложняется тем, что под тяжестью снежного покрова крупные ветви деревьев и целые деревья продолжают падать, нередко, на провода линий электропередачи», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.

Напомним, в «ДНР» 6 февраля на 2-х автотрассах было ограничено движение, а для расчистки дорог не хватало техники. Около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.

Напомним, в «ДНР» из-за непогоды 6 февраля не работали свыше 50 котельных, были перебои со связью и доступом в интернет.

Как сообщалось ранее, 6 февраля в «ДНР» около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.