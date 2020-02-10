В «ЛНР» из-за конфликта мужчина взорвал гаранту – двое раненых

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске (Луганская обл.) житель из-за конфликта взовал гранату, осколками которой ранены двое людей.

«9 февраля 2020 года по факту причинения тяжких телесных повреждений гражданке 1987 г.р. и гражданину 1993 г.р. в виде минно-взрывной травмы и осколочных ранений правоохранителями проводилась проверка», – говорится в сообщении «МВД ЛНР».

Установлено, что преступление совершил гражданин 1995 г.р., который по неосторожности, в ходе конфликта с гражданином 1984 г.р., взорвал гранату. Он задержан.