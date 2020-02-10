В Украине производят 12% горючего: Кабмин хочет ввести пошлину на импортное топливо (Видео)

Цена дизтоплива на заправках до конца года вырастет на 1,5 грн за литр, а через несколько лет – почти на 4 грн. Это произойдет, если правительство увеличит пошлину на импортное топливо. К этому стремятся некоторые украинские производители, хотя сами обеспечить Украину горючим не в состоянии. Кабмин должен решить: принять требования или подвергнуть опасности сразу всю экономику, передает телеканал «Украина».

В Украине производится лишь около 12% горючего, остальные – покупаем в России, Беларуси и Литве. По мнению некоторых отечественных производителей, на импорт из России следует увеличить пошлину – с 8 до 25%. С этой инициативой обратились в Кабмин. Но дешевого дизеля собственного производства ожидать не стоит.

«Если будет увеличена пошлина на импорт, то скорее всего, стоимость полного внутреннего производства тоже будет выше», – подчеркивает эксперт центра «Украинский фабрика мысли» Юрий Гаврилечко.

Таким образом может произойти попытка вытеснения с рынка импортеров за счет других отраслей. Уже протестуют транспортники и металлурги. К ним присоединились представители горнодобывающей отрасли.

«Мы сейчас – на грани выживания находимся: считаем каждый доллар, каждый рубль себестоимости и такой рост точно не приведет к улучшению показателей нашей работы. Более 7% от общего объема потребления дизельного топлива приходится на горно-металлургический комплекс», – отмечает председатель федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Но за такую схватку с импортерами максимум заплатят простые граждане. В кассах АЗС.

С призывом не допустить увеличения пошлины к Кабмину обратились и аграрии. Ведь с введением пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, произведенных в РФ, аграрный комплекс Украины потеряет большие средства – как в результате роста цен на топливо, так и роста стоимости сопутствующих товаров и услуг, себестоимость которых зависит от цен на топливо.

В Украинской Зерновой Ассоциации отмечают, что падение российского импорта сейчас неуместно.

Экономический обозреватель Юрий Гаврилечко уверен, что погоня за таможенными поступлениями не перевесит ценовые риски и потери в экономике. «Мы будем иметь очень "веселую" ситуацию, когда цена на украинское зерно будет расти, а украинские фермеры будут получать меньше средств. цена хлеба будет расти, а вот оплата труда фермеров будет снижаться. Для всей экономики это – вредная ситуация», – говорит он.

Судьбу пошлины, то есть и ценников на заправках, должна решить межведомственная правительственная комиссия. Ее заседание анонсировали в Кабмине.