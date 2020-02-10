Министр энергетики пообещал сократить поставки угля из России (Видео)

Польские шахтеры не пустили в страну поезда с углем из России, на митинге они заявляли – русский уголь убивает отечественную отрасль, на отдельных шахтах накопилось почти 120 тыс. тонн «черного золота». Правительство Польши митингующих услышало и перекрыло поставки. А Украина тем временем уже 7-й месяц импортирует российское электричество. Отечественная генерация несет огромные убытки. Единственная надежда – продавать свои киловатты за границу, но теперь и это невыгодно, передает телеканал «Украина».

«Поляки ограничивают импорт угля в свою страну, и это не только государство занимает такую позицию, а сами рабочие, когда увидели, что их уголь остается на складах, что это отразится на их зарплатах», – комментирует председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Избыток угля и на складах Украины – 2 млн 735 тыс. тонн. Из России импортируем электроэнергию, за 7 месяцев – 3 млрд 700 киловатт.

«Этот объем не производят в Украине атомные электростанции, тепловые электростанции, гидроэлектростанции. И они все несут убытки! Работники, которые работают на этих объектах, фактически переходят на сокращенный режим работы», – говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

ТЭС вынуждены замедлять ход и применять намного меньше угля. Шахтеры, как и в Польше, бастуют. Министр энергетики Алексей Оржель во время совместного с президентом визита на шахту во Львовской области на вопрос горняков пообещал – импорт вот-вот сократят. «Есть четкая позиция министерства по этому вопросу. Есть у нас системный оператор "Укрэнерго". Он в ближайшее время подаст баланс, в котором будет к минимуму сведена возможность (только в рамках операционной безопасности) импорта электроэнергии из России и Беларуси», – заявил министр.

Специалисты уверяют, что импорт из России следует не сокращать, а вообще запретить. «Мы обещали в 2023 году присоединиться к европейской системе. Для этого мы должны отсоединиться от России и показать, что мы можем работать, не подключаясь к России. У нас такие обязательства перед международными партнерами и сейчас мы пошли на нарушение этих обязательств», – отмечает политолог Кирилл Сазонов.

Украинский мощностей хватает, чтобы и свои потребности закрывать, и продавать за границу. Но теперь невыгодно и это. Регулятор ввел дополнительную плату экспортерам. Народный депутат Алексей Кучеренко называет это энергокапитуляцией страны: «С октября страна в одностороннем порядке пустила к себе импортную электроэнергию из России и Беларуси, что по демпинговым ценам убивает наше производство. А сегодня регулятор – НКРЭКУ – стремится обложить экспорт платежом, который запрещен в Европе. Это увеличит цену экспорта электроэнергии на 10-15% и сделает ее неконкурентной. Экспорт остановится».

Кучеренко подсчитал, что из-за такого решения Украина потеряет 80 млн долл. налогов, а 3 тыс. рабочих придется сократить. Депутат уже направил письмо к Европейскому энергетическому сообществу. Там инициативу регулятора назвали противоречащей законодательству ЕС.