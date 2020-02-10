Мариуполь: Медики рассказали, убережет ли маска от вирусов (Видео)

В Мариуполе зимой и во время эпидемий респираторных заболеваний многие жители люди носят медицинские маски на улице и даже дома. Однако не все верят, что это может предотвратить заражение. Медики рассказали, поможет ли маска защититься от вирусов.

Так, житель Мариуполя Дмитрий, считает, что не защитит ни от одного вируса. «Сквозь маску они все равно проникнут. Поэтому смысла нет, лучше укреплять свои иммунитет. Здоровый образ жизни, витамины», – убежден мужчина.

Другая горожанка Светлана, убеждена, что маску следует носить. Она считает, что какой-то процент защиты существует. «Я только закрыла больничный. Не хочу заразиться по-новой. Один день хожу, потому что считаю, что нужно менять. В больнице очень много людей, которые в масках. Я считаю, что это правильно», – делится женщина.

По словам фармацевтов, в аптеках с этим товаром проблем нет. Всегда в наличии, потому что жители покупают постоянно. «Все посетители покупают, для профилактики заражения болезнями, которые переносятся», – отмечает фармацевт.

Врачи подчеркивают, что против респираторных инфекций это средство является действенным. Тем, кто работает с больными стоит менять маски каждые полчаса. Обычным людям можно не снимать в течение 6 часов.

«Но в случае эпидемии, каждые 2 часа меняется маска. Маска защищает от попадания инфекции, от попадания микробов, вирусов в верхние дыхательные пути. Желательно носить белой стороной к лицу, а шероховатая чтобы была снаружи», – отмечает врач Виктория Невпряженко.

Однако, медики советуют в период эпидемий избегать мест большого скопления людей.

Источник: ТК «Сигма»