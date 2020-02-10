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Гончарук рассказал, каким шахтам дали деньги для погашения долгов по зарплате

10.02.20 22:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о работниках предприятий:

  • ГП «Шахта им. М.С.Сургая»;
  • ГП «Ш/у «Южнодонбасское №1»;
  • ГП «Мирноградвуголь»;
  • ГП «Селидовуголь»;
  • ГП «Торецкуголь»;
  • ГП «Первомайскуголь»;
  • ОАО «Лисичанскуголь»;
  • ГП «Львовуголь»;
  • ГП «Волыньуголь».

Премьер напомнил что до этого, 5 февраля, правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт. «Выплата зарплат шахтерам в полном объеме – одна из приоритетных задач для правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млн грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли», – уточнил Гончарук.

Напомним, 4 февраля, горняки двух шахт – «Карбонит» (Золотое) и «Горская» (Горское) ГП «Первомайскуголь», а также, их жены начали голодовку из-за невыплаты заработной платы. Позже сообщалось, что вечером 4 февраля, Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь».

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