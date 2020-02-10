Как разберутся с импичментом: Ермак рассказал о ситуации с визитом Зеленского в США (Видео)

На сегодняшний день не утверждены даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом в интервью «Реальной политике с Дмитрием Киселевым» (ТК «Украина 24») сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Господин Помпео сказал, что даты должны появиться в ближайшее время», – сказал Ермак.

Он оценил визит в Украину государственного секретаря США Майка Помпео, который состоялся в конце января, как плодотворный. «Были обсуждены вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой. Это был еще один шаг, который показывает, что украино-американские отношения выходят на новый уровень», – отметил Ермак.

«Думаю, сейчас у них закончатся внутренние процедуры, связанны с импичментом, и мы в ближайшее время должны получить даты визита. И это будет исторический визит президента Зеленского в США», – подчеркнул помощник президента Украины.