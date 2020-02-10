В тяжелом состоянии: В Мариуполе на горке травмировался ребенок (Видео)

В Мариуполе во многих дворах и парках города дети катаются с горок. Однако каждый такой спуск небезопасен. В минувшие выходные в больницы города с травмами попали двое мальчиков.

Так, по словам 12-летнего Егора, родители отпускают его кататься на горку одного. «Мои друзья присутствуют иногда, иногда нет. Но я прихожу с братом, и нам нравится, катаемся. Самое лучшее время – это в обед. Потому что теплее», – рассказывает мальчик.

Мариупольчанин Дмитрий Ермаков приходит на горку вместе с шестилетним Захаром. Мужчина говорит, что несмотря на то, что следит за ребенком, травм все равно не избежать.

«Вчера мой ребенок поднимался с санками, а другой мальчик спускался и сбил его. Он лицом ударился. Но ничего страшного не случилось, губу разбил и все. Так постоянно происходит», – говорит мужчина.

Однако, не все горки в городе безопасны. В эти выходные нескольких детей госпитализировали с серьезными травмами. Одному даже понадобилась срочная операция.

«8 февраля, в субботу поступил ребенок с тяжелое сочетанной комбинированной травмой. С повреждением грудной клетки, костей, ключиц с двух сторон и с закрытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время состояние ребенка остается крайне тяжелым», – рассказал медицинский директор областной больницы интенсивного лечения Олег Зима.

Чтобы веселье не привело к травмам, врачи просят родителей быть бдительными и следить, где играют их дети. Спасатели же отмечают, что осторожными надо быть и развлекаясь на льду водоемов.

«Наиболее опасный лед ­– первый и последний. Ведь такой лед чрезвычайно тонкий, непрочный и не выдерживает веса даже маленького ребенка», – отмечает пресс-секретарь главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.

Спасатели также предупреждают, что осторожно надо ходить и рядом с домами. Поскольку на многих уже есть сосульки.

Источник: ТК «Сигма»