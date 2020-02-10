Любовь вне времени: На Донбассе 14 февраля круглосуточно можно будет заключить брак

В пятницу, 14 февраля, с 08:00 до 24:00, в Украине будет проходить мероприятие «Любовь вне времени». Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«В День Святого Валентина состоится проведения мероприятия "Любовь вне времени". В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день», – говорится в сообщении.

Так, в Донецкой области в круглосуточном режиме будут работать:

Левобережный районный в городе Мариуполе отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.Харьков). Адрес: 87541, Мариуполь, бульвар Меотиды, 1, телефон: (0629) 58-36-34, (098) 055-89-96, электронная почта: vcs_og@mr.dn.drsu.gov.ua;

отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.Харьков). Адрес: 87541, Мариуполь, бульвар Меотиды, 1, телефон: (0629) 58-36-34, (098) 055-89-96, электронная почта: vcs_og@mr.dn.drsu.gov.ua; Покровский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.Харьков). Адрес: 85302, Покровск , ул. Центральная, 148, телефон: (06239) 2-13-09, электронная почта: vcs@kam.dn.drsu.gov.ua;

, ул. Центральная, 148, телефон: (06239) 2-13-09, электронная почта: vcs@kam.dn.drsu.gov.ua; Мариупольский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.Харьков). Адрес: 87555, Мариуполь, пр. Металлургов, 37, телефон: (0629) 33-11-02, электронная почта: vcs@mr.dn.drsu.gov.ua

В Луганской области зарегистрировать брак в любое время дня и ночи, 14 февраля, можно будет в: