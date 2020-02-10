Документы не швырял: Ермак рассказал, чем Козак отличается от Суркова (Видео)

Новый куратор «Л-ДНР» от Кремля Дмитрий Козак больше настроен на диалог в урегулировании ситуации на Донбассе, нежели его предшественник Владислав Сурков. Об этом в интервью «Реальной политике с Дмитрием Киселевым» (ТК «Украина 24») сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Он пояснил свою вовлеченность в переговорный процесс Украина – Россия. «После первого разговора президента Зеленского и Путина, в котором была достигнута договоренность об обмене и возвращении наших моряков, были обозначены два человека, которые со стороны Украины и России координировали эту деятельность. Со стороны России это был Дмитрий Козак, со стороны Украины – я. С этого момента и началась моя работа по координации этих вопросов. На определенном этапе я стал представителем Украины в "нормандском формате" на уровне советников», – пояснил он.

При этом Ермак подчеркнул – «я не являюсь на сегодня эксклюзивным переговорщиком, как иногда пишут журналисты». «У нас еще есть наши представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, есть Министерство иностранных дел. И есть моя сфера деятельности, о которой я сказал выше», – детализировал он.

В переговорном процессе его визави с российской стороны выступает заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. В частности, они продолжают совместно обсуждать списки для последующих обменов пленными.

Ермак лично встречался с Козаком, также он знаком с предыдущим кремлевским куратором «Л-ДНР» Владиславом Сурковым. «Козак отличается от Суркова. Мне кажется, Козак больше настроен на диалог. У меня достаточно позитивное [впечатление]», – сказал Ермак.

При этом он не может пока точно сказать, насколько положительной для Украины будет произошедшая смена кураторов «Л-ДНР». «Об этом много пишут. Но пока я видел указ о назначении Козака замглавы администрации президента. Но указа относительно увольнения Владислава Суркова я не видел», – дополнил помощник президента Украины.

На данный момент Ермак может констатировать, что Украина заинтересована в завершении войны на Донбассе, и делает все, от нее зависящее. При этом он не может с такой же уверенностью говорить об аналогичных намерениях России. «Прогнозировать и давать оценки – есть ли у той стороны желание. Наверное, если бы его совсем не было, у нас не состоялась бы встреча лидеров в Париже, не продолжался бы диалог в Минске – осень сложный, и порой заходящий в тупик. Очень сложными бывают переговоры в "нормандском формате"», – сказал Ермак.

Он также прокомментировал ситуацию, когда по словам министра МВД Арсена Авакова, во время «нормандской встречи» в Париже Владислав Сурков швырял документы. «Эмоционально положил, в чуть ускоренном формате документы на стол. Я бы не называл это "швырялся". Был эмоционален – да. Но Владислав вообще эмоциональный человек, но из этой ситуации больше раздули», – заверил помощник Зеленского.