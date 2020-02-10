Нормандская встреча: Пристайко сомневается в ее проведении в апреле

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой «Нормандской встречи». Об этом он заявил сегодня, 10 февраля, во время визита в Италию, со ссылкой на Reuters сообщает « РБК – Украина ».

По словам Пристайко, он сомневается, что встреча может состояться в апреле, как это было договорено во время предыдущей «Нормандской встречи» в Париже в декабре 2019 году. «К декабрьской встрече... (подготовка, – ред.) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь», – заявил Пристайко.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо противостояние Украины вооруженной агрессии России.