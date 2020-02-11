В «ДНР» сообщили о количестве задержанных пьяных водителей

В «ДНР» с 8 по 9 февраля произошло 11 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что за этот период было выявлено 299 нарушений ПДД, в том числе 20 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

«Причинами автоаварий стали нарушения правил проезда перекрестков, превышение безопасной скорости движения, несоблюдение дистанции и интервала, нарушения ПДД при маневрировании на заснеженных участках автодорог», – уверяют в «МВД».