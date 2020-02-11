В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на неподконтрольной Луганщине

В неподконтрольном украинским властям поселке Донецкий (относится к Кировску, после переименования – Голубовка, Луганская обл.) в результате обстрела женщина получила ранение осколками стекла. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточняли сообщения о данном инциденте. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 10 февраля.

Наблюдатели уточняли сообщения о женщине, получившей ранения в результате обстрела в неподконтрольном поселке Донецкий 30 января.

31 января медики больницы в Голубовке сообщили команде Миссии, что женщина поступила к ним 30 января с ранением тканей левой щеки, и что из ее лица были извлечены осколки стекла.

3 февраля в той же больнице члены патруля СММ видели женщину (69 лет) с повязками на левой щеке. Она рассказала, что 30 января находилась дома, когда услышала взрывы и была ранена осколками стекла.

В тот же день мужчина в Донецком сказал наблюдателям, что знает раненую женщину и слышал об обстреле.