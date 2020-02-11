В «ЛНР» сообщают о новых случаях обморожений

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины – новые случаи обморожений.

Как сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», сегодняшним утром в центральную городскую многопрофильную больницу «Княгининская» в Красном Луче (после переименования – Хрустальный) был доставлен 59-летний мужчина с диагнозом «обморожение обеих стоп 1-2 степени». Его нашли лежащим на земле на ул. Вишневой случайные прохожие; как он там оказался, пояснить не смог. Сейчас мужчина находится в травматологическом отделении, состояние удовлетворительное.

10 февраля вечером в центральной городской больнице Алчевска оказался 66-летний местный житель с диагнозом «общее переохлаждение организма, алкогольное опьянение». Мужчину нашли неподалеку от пивной лавки на Сарматском рынке. Там сообщили, что он является их постоянным клиентом, собственного жилья не имеет. Неравнодушные очевидцы вызвали «скорую помощь». Пострадавший был госпитализирован, сегодня он покинул лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии.

Еще один подобный случай произошел в селе Верхняя Ореховка Лутугинского района 7 февраля. В центральную районную многопрофильную больницу госпитализировали 52-летнюю женщину. Ее нашли утром односельчане лежащей на снегу неподалеку от своего дома. С диагнозом «общее переохлаждение 1 степени, кома неясной этиологии 2 степени, обморожение обеих кистей рук 1 степени» пострадавшая попала в реанимационное отделение. Благодаря усилиям медиков состояние пострадавшей стабилизировалось, динамика положительная, женщина переведена в терапевтическое отделение.