Наблюдателей ОБСЕ не пускают на юг Донецкой области

Доступ наблюдателей Специальной мониторинговой мисси (СММ) ОБСЕ оставался ограниченным, в частности в трех случаях на блокпосте незаконных вооруженных формирований около Верхнешироковского на юге Донецкой области. Об этом сообщается в отчете Миссии.

Так, 8 февраля на блокпосте, расположенном к западу от н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), вооруженный член вооруженных формирований вновь отказал команде СММ в проезде в направлении н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), сославшись на «проведение операции». При этом находясь там, наблюдатели видели, как гражданские автомобили свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

9 февраля в двух случаях на блокпосте к западу от Верхнешироковского вооруженный член вооруженных формирований вновь препятствовал проезду патруля СММ в направлении Пикуз, н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и приграничного района, ссылаясь на отсутствие разрешения от командиров. Находясь там, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

Кроме того, 8 февраля, выполняя полет над районами между н. п. Талаковка (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка) и н. п. правительству, 84 м к югу от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу (по оценке, в результате глушения). Он также подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате глушения), пролетая над районами между н. п. Константиновка (подконтрольный правительству, 60 км к северу от Донецка) и н. п. Старогнатовка (подконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка), н. п. Ужовка (бывш. Ленинское; неподконтрольный правительству, 96 км к югу от Донецка) и Константиновкой, Пищевиком и н. п. Чумак (неподконтрольный правительству, 80 км к югу от Донецка), а также вблизи н. п. Цупки (неподконтрольный правительству, 41 км к востоку от Донецка).

Также 8 февраля при выполнении полета над районами около Верхнешироковского БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу, по оценке, в результате возможного глушения.

9 февраля мини-БПЛА СММ подвергался воздействию помех сигналу (по оценке, в результате возможного глушения): в двух случаях при выполнении полета над участком разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), в трех случаях — над районами вблизи н. п. Воздвиженка (бывш. Красный Пахарь; подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка) и еще в двух случаях — недалеко от н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка).

Отмечается, что глушение могли вести из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

Регулярные ограничения на участках разведения сил и средств и из-за

мин/неразорвавшихся боеприпасов также являются препятствием. «Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся боеприпасов и устранение других препятствий, стороны по-прежнему отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц», – говорится в сообщении.