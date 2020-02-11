США заинтересованы, чтобы Россия потерпела поражение в Донбассе, – экс-посол

Соединенные Штаты вместе с Украиной заинтересованы, чтобы Россия потерпела поражение на Донбассе. Об этом заявил экс–посол США в Украине Джон Хербст, который был участником встречи американских дипломатов и экспертов с представителями украинской власти и политических партий, передает «Радио Свобода».

«Мы только что прошли непростой период импичмента в США. Но даже в этот период фракции республиканцев и демократов принимали в Конгрессе решение о военной поддержке Украины и по санкциям против "Северного потока-2". После завершения импичмента трудностей стало значительно меньше, американская поддержка Украины только растет. США имеют общие с Украиной интересы: мы заинтересованы в том, чтобы Москва потерпела поражение на Донбассе, а также, чтобы Украина возобновила территориальную целостность включая Донбасс и Крым», – отмечает дипломат.

Участники встречи отмечали, что Украина имеет неизменную мощную поддержку Соединенных Штатов, особенно – в противодействии российской агрессии и в восстановлении территориальной целостности. В то же время украинская сторона должна приложить усилия для реформирования страны, для подотчетности политиков, для выполнения бизнесом украинских законов и для обуздания коррупции.

«Один из месседжей нашей дискуссии: мы все заметили отрицательный нарратив в Соединенных Штатах по Украине, основанный на проблеме коррупции. Мы, американская делегация, заинтересованы в борьбе с коррупцией в Украине. Это то, что сделает Украину прозрачным, безопасным и желанным участником трансатлантического сообщества. Наша долгосрочная задача – помочь украинскому обществу контролировать своих политиков. Это не только о внутриукраинской ситуации. Это – о долговременных перспективах сотрудничества в Европе и в трансатлантическом сообществе», – отметила бывшая старшая директор по России и Евразии в Совете национальной безопасности США Селеста Валландер.

Представители американской дипломатии ответили на некоторые вопросы, в частности, о возможности присоединения США к урегулированию вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

«Я надеюсь, что мы вскоре увидим нового спецпредставителя США в Украине, это политическая фигура, которая будет выполнять ту миссию, которую имел Курт Волкер. Об участии США в Нормандском формате: это должно быть не американское решение. О том, что США могут присоединиться, должны быть четкие месседжи из Москвы – о безусловной готовности к политическому решению. И в то же время это должен быть советник, достойный доверия президента Владимира Зеленского и его правительства. Поэтому это является предметом очень сложных переговоров», – подчеркнул экс-посол США в России Александр Вершбоу.