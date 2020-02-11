С начала года на Донетчине зарегистрировали 12 сообщений о «минировании»

С начала года в Донецкой области зарегистрированы 12 сообщений о ложном минировании. Больше всего в Украине от таких сообщений страдают город Киев, Сумская, Харьковская и Киевская области. Об этом сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.

«Больше всего таких сообщений поступало в Сумской области – 18, Харьковской и Киеве – по 17 и Донецкой – 12. Меньше всего сообщений зарегистрировано в Закарпатской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях – по 2, Николаевской, Херсонской и Хмельницкой – по 1», – сказано в сообщении.

Кроме того, в полиции отметили, что есть области, в которых с начала года не поступало сообщений о ложных минированиях.

«В Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях такие сообщения в органы полиции не поступали», – говорится в сообщении.