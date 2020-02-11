«Это дело поломало всю мою жизнь»: Обвиняемый в убийстве жителя Авдеевки сотрудник СБУ отстранен от службы (Фото)

Действующего сотрудника Службы безопасности Украины майора Вадима Федорчука, обвиняемого в похищении и убийстве с особой жестокостью мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина, во время подготовительного заседания в Краматорском городском суде оставили на свободе, но отстранили от службы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», судебное заседание состоялось 10 февраля.

Новая коллегия судей под председательством судьи Ольги Кравченко (предыдущий состав под председательством судьи Вячеслава Заборского в начале января 2020 года взял самоотвод) рассмотрела ходатайства военного прокурора об отстранении обвиняемого от службы в рядах СБУ и об обеспечении меры пресечения в виде содержания его под стражей (до судебного заседания Вадим Федорчук находился на свободе и продолжал работать в спецслужбе).

Государственный обвинитель аргументировал свои ходатайства тем, что находясь на свободе, Федорчук, по его мнению, может не являться на судебные заседания и влиять на свидетелей преступления Конина и Потапова.

Представитель потерпевшей стороны Валентин Рыбин согласился с прокурором и добавил, что обвиняемый имеет доступ к государственной тайне, имеет связи и табельное оружие, а потому может влиять не только на свидетелей по уголовному делу, а и на экспертов, делавших заключения, которые легли в основу обвинения.

Во время заседания Рыбин озвучил судьям подробности убийства Владимира Еремина, доказательства, собранные следствием, и подчеркнул, что, по его мнению, в предыдущие годы данное резонансное дело намеренно затягивалось.

«За предыдущие 2,5 года из 23 заседаний состоялось 8... Следственный судья Дружковского городского суда Молибога сделал все, чтобы Федорчук мог избежать ответственности. Допросив свидетелей по делу Конина и Потапова, и зная, в каком тяжком преступлении обвиняется этот человек, он назначает сумму залога для выхода на свободу без мотивировки», – отметил Валентин Рыбин.

Сам же обвиняемый Вадим Федорчук настаивал на том, что затягивание процесса – не в его интересах. «Потому что это дело поломало всю мою жизнь!», – заявил во время судебного заседания майор.

Федорчук и его защитник Павел Агапов выразили несогласие с аргументами прокуроров и представителя потерпевшей стороны. По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный добросовестно являлся на заседания суда, которые проводились в Киеве в режиме видеоконференции, и на протяжении всего периода пребывания на свободе после внесения залога он не совершал никаких правонарушений.

В течение подготовительного заседания судьи задавали уточняющие вопросы всем сторонам процесса, в том числе и обвинителям.

Так военные прокуроры не смогли пояснить суду, почему решение об освобождении обвиняемого в особо тяжком преступлении Федорчука под залог (за обвиняемого внесла 308 800 грн его первая защитница адвокат Яна Смарчевская) не было обжаловано, а также почему именно сейчас подано ходатайство об обеспечении меры пресечения в отношении Вадима Федорчука в виде содержания его под стражей, а не в течение предыдущих 2,5 лет.

Заслушав все стороны, суд оставил майора СБУ на свободе. Аргументация данного решения, по словам судей, будет озвучена утром 15 февраля.

Обвиняемый Вадим Федорчук и его защитник Павел Агапов

Судебное заседание продолжилось рассмотрением ходатайства об отстранении обвиняемого от занимаемой должности.

«Всю жизнь – 13 лет служу государству и другого источника дохода не имею. Не хочу висеть на шее у жены, хочу приносить пользу своей семье. А отстранение от службы лишит меня такой возможности. Кроме того, у меня оружия нет, на сегодняшний день мое табельное оружие – это клавиатура и мышь», – отметил Федорчук.

На это прокурор Богдан Магидин заявил, что работник правоохранительного органа может получать табельное оружие неограниченное количество раз.

В свою очередь адвокат Рыбин отметил, что отстранение от службы не предполагает лишения заработной платы.

Коллегия судей учла аргументы сторон и приняла решение об отстранении майора СБУ Вадима Федорчука от занимаемой должности.

Следующее заседание назначено на 20 февраля. Данный судебный процесс остается открытым.

Как сообщалось ранее, тело 43-летнего жителя Авдеевки Владимира Еремина было обнаружено 10 марта 2017 года за 12 км от Авдеевки, в лесополосе Ясиноватского района. Жертву замучили до смерти.

В совершении преступления подозревается сотрудник СБУ майор Вадим Федорчук. Свидетели убийства – военнослужащие одного из подразделений – пояснили, что они с данным сотрудником СБУ употребляли спиртное, после этого «занялись» розыском лиц, которые сбывают наркотические средства. По информации следствия, Федорчук на улице остановил первого попавшегося прохожего. Им оказался Владимир Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военнослужащие его сопровождали. Авдеевца жестоко избили, применяли пытки, что привело к смерти мужчины.

Федорчуку вменяется п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. При этом суд избрал меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог в размере 308,8 тыс. грн был внесен, и вскоре после задержания Федорчук был освобожден из-под стражи.

Свидетели-военнослужащие позже заявили, что якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Представители полиции и военной прокуратуры данный факт категорически отвергают.

13 января 2019 года в ходе очередного заседания в Краматорском городском суде (Краматорск, Донецкая обл.) коллегия судей взяла самоотвод, рассмотрение дела начали сначала.