«В Еленовке примерно 50 машин»: Ситуация в пунктах пропуска утром 11 февраля

Сегодня утром, 11 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 28,9 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6940 человек и 890 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5930 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5620 человек и 1005 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2595 человек и 490 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7820 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 165 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/25;

КПВВ «Марьинка» – 0/55;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/15;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:14. В Майорске из Украины – пеших много до остановки, а авто до ларька».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ден: «8:44. В Еленовке примерно 50 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Антон: «8:24. Из Донецка в Гнутово. Нормальная дорога. Очередь до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.