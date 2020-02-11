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Сводка из зоны ООС за 10 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

11.02.20 10:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

  • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
  • неподалеку Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

  • в районе Орехово – из станкового противотанкового гранатомета;
  • рядом с хутором Вольный (Золотое-4) – из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 22 единицы. Под обстрелами на горловском направлении оказались районы поселков Широкая Балка и шахты им. Гагарина, село Михайловка; на донецком направлении – район "Вольво-центра", поселки Старомихайловка и Александровка; на мариупольском направлении – село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «украинские силовики сегодня утром обстреляли из минометов калибром 82 мм районы сел Крутая Балка и Васильевка вблизи Ясиноватой. Кроме того, при обстрелах применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».

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