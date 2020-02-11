Огромная крыса с куском сыра: В Попасной из снега слепили символ года (Фото)

Жительница Попасной (Луганская обл.) Алла Михайленко порадовала жителей города новой снежной фигурой: традиционно она слепила символ года по китайскому календарю.

Попаснянка слепила огромную крысу с куском сыра. По словам Аллы Михайленко, никогда еще ей не было так трудно создавать снежную фигуру, как в этом году. «Еле-еле слепила. Пришлось обливать водой», – рассказала мастерица.

С первым снегом этой зимы она уже пыталась слепить фигуру, но она растаяла. Скульптор не отчаялась и терпеливо ждала нового снега. И вот во второй раз у нее все получилось.

Попаснянка создает скульптуры из снега уже более 10 лет.

Источник: Попасная.City