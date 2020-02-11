В МИД РФ заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в апреле находится под угрозой срыва из-за заявлений Украины по «Парижскому пакету» договоренностей и степени его выполнения Украиной. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью российским СМИ.

На предыдущем саммите «четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе о приверженности Минским соглашениям, обмене удерживаемыми лицами, закреплении в законодательстве Украины «формулы Штайнмайера», продлении особого статуса Донбасса, временном прекращении огня, разведении сил еще на трех участках линии соприкосновения и открытии новых пунктов пропуска.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», – сказал Руденко.

По словам замминистра, о дате следующей встречи «четверки» невозможно говорить без прогресса в выполнении «Парижского пакета».

При этом главы МИД стран «четверки» должны принять участие на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене 14–16 февраля. Руденко сказал, что официального приглашения о проведении встречи министров на полях мероприятия российской стороне не поступало.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой «Нормандской встречи».