В Украине проверяют пять человек на коронавирус, – Скалецкая

На сегодня на наличие коронавируса в Украине проверяют пять человек. Об этом на заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает РБК-Украина.

По ее словам, медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая

«У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью … и еще два контактных лица. То есть всего пятеро человек, которых ми проверяем на наличие коронавируса», Скалецкая добавила Скалецкая.